«8 Марта – в каждый дом». Участковый уполномоченный полиции ОМВД России по району Нагатино-Садовники г. Москвы Валерий Мелишев и председатель Общественного совета поздравили жительниц района с праздником...

В рамках Всероссийской акции «8 Марта – в каждый дом» участковый уполномоченный полиции ОМВД России по району Нагатино-Садовники г. Москвы майор полиции Валерий Мелишев и председатель Общественного совета при УВД по ЮАО Харис Ильясов поздравили жительниц района с праздником 8 Марта.В преддверии Международного женского дня 8 Марта и в рамках Всероссийской акции «8 Марта – в каждый дом» участковый уполномоченный полиции района Нагатино-Садовники с председателем Общественного совета при УВД по ЮАО навестили 91-летнего ветерана Великой Отечественной войны и труда Лидию Ивановну Кузьмичеву в ее квартире. Гости поздравили москвичку с Международным женским днем и пожелали ей весеннего настроения, долгих лет жизни и крепкого здоровья. Полицейский ознакомил ветерана с буклетом о профилактике дистанционных мошенничеств. Участковый напомнил женщине о бдительности и осторожности при общении с незнакомыми людьми на улице или по телефону. Пенсионерка поблагодарила участкового за помощь и неравнодушие. «В мае прошлого года у меня украли сумку, который участковый позже нашел и вернул мне. Валерий Иванович неоднократно помогает мне в решении всех бытовых проблем. Теперь я знаю, что слово «участковый» от слова «участие», – рассказала пенсионерка.«Другом и опорой» называет своего участкового 80-летняя Людмила Сергеевна, которая пришла в опорный пункт за помощью. Валерий Мелишев разобрался в ее ситуации, поздравил заявительницу с наступающим праздником и вручил цветы с памяткой о профилактике дистанционных мошенничеств.Пресс-служба УВД по ЮАО(495) 734-61-22