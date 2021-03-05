22-летний владимирец признан виновным в угоне двух экскаваторов на Октябрьском проспекте. Как установил суд, 14 ноября 2020 года пьяный молодой человек гулял по улицам Владимира. На Октябрьском

22-летний владимирец признан виновным в угоне двух экскаваторов на Октябрьском проспекте. Как установил суд, 14 ноября 2020 года пьяный молодой человек гулял по улицам Владимира. На Октябрьском проспекте в то время энергетики ремонтировали теплотрассу. Рабочая смена была завершена, спецтехника стояла без присмотра. Молодой человек решил покататься сразу на двух экскаваторах. Сперва он залез в кабину