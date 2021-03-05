22-летний владимирец признан виновным в угоне двух экскаваторов на Октябрьском проспекте. Как установил суд, 14 ноября 2020 года пьяный молодой человек гулял по улицам Владимира. На Октябрьском
<a href="https://33live.ru/novosti/05-03-2021-ugonshhika-ekskavatorov-s-oktyabrskogo-prospekta-kotoryj-ustroil-kommunalnyj-kollaps-prigovorili-k-lisheniyu-svobody.html" target="_blank">Угонщика экскаваторов с Октябрьского проспекта, который устроил коммунальный коллапс, приговорили к лишению свободы</a> - 22-летний владимирец признан виновным в угоне двух экскаваторов на Октябрьском проспекте. Как установил суд, 14 ноября 2020 года пьяный молодой человек гулял по улицам Владимира. На Октябрьском
[url=https://33live.ru/novosti/05-03-2021-ugonshhika-ekskavatorov-s-oktyabrskogo-prospekta-kotoryj-ustroil-kommunalnyj-kollaps-prigovorili-k-lisheniyu-svobody.html]Угонщика экскаваторов с Октябрьского проспекта, который устроил коммунальный коллапс, приговорили к лишению свободы[/url] - 22-летний владимирец признан виновным в угоне двух экскаваторов на Октябрьском проспекте. Как установил суд, 14 ноября 2020 года пьяный молодой человек гулял по улицам Владимира. На Октябрьском