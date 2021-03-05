Свой поступок он объяснил желанием попробовать свои силы в управлении спецтехникой.

Октябрьским районным судом Владимира вынесен приговор ранее судимому 22-летнему местному жителю, он признан виновным в угоне двух экскаваторов.Напомним, произошло вечером в субботу, 14 ноября 2020 года. Пьяный уроженец Вологодской области прошел на огороженную строительную площадку, завел экскаватор и, проехав на нем несколько метров, опрокинул его в ров. Выбравшись, пересел в другой экскаватор, но, не сумев разобраться с приборами управления, опрокинулся в траншею, где находилась труба теплотрассы. Молодого человека с термическими ожогами госпитализировали. Свой поступок он объяснил желанием попробовать свои силы в управлении спецтехникой.Вину молодой человек признал полностью. Суд назначил ему наказание в виде 2 лет 3 месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении.