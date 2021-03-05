Госинспекция по охране объектов культурного наследия отказала во включении панно «Птицы» в список объектов культурного наследия.

Государственная инспекция по охране объектов культурного наследия Владимирской области отказала во включении панно «Птицы» в список выявленных объектов культурного наследия. Мозаика, выполненная по мотивам рельефов Дмитриевского собора, останется под утеплителем. Об этом сообщили участники .Напомним, интерес к этой теме возник после того, как собственник квартиры на Юбилейной утеплил ее и, таким образом, . Многие жители города считают, что оживляют серые спальные районы. Мозаики, сложенные, как правило, профессиональными художниками, делают местность узнаваемой и в чём-то даже привлекательной. Это такой же фрагмент исторического наследия, как, например, наличники или старые магазинные вывески.