Лидер Справедливой России Сергей Миронов потребовал установить минимальный размер пенсии в России на уровне 31 тысячи рублей. Такая сумма покроет минимальные расходы граждан. Миронов ..

Лидер "Справедливой России" Сергей Миронов потребовал установить минимальный размер пенсии в России на уровне 31 тысячи рублей. Такая сумма покроет минимальные расходы граждан.Миронов пояснил, что именно столько россияне платят на жильё, связь, медицинские и образовательные услуги. Депутат Госдумы обратил внимание, что для реализации этой инициативы потребуется задействовать резервные фонды страны. В СР уверены, что власти России смогут найти на это средства, передаёт