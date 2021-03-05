Участники акции призвали водителей и пешеходов быть внимательными.

В рамках проведения мероприятий по профилактике аварийности с участием несовершеннолетних сотрудники МО МВД России «Гусь-Хрустальный» совместно с представителями отдела по молодежной политике, добровольной народной дружины «Дорожный надзор», общественным советом и школьниками провели акцию «Мы за жизнь по правилам!»На протяжении всего мероприятия сотрудники ГИБДД и общественники призывали водителей быть внимательными к пешеходам, особенно при неблагоприятных погодных условиях и в тёмное время суток, заблаговременно снижать скорость перед пешеходными переходами, быть внимательными вблизи школ и детских садов, где возможно неожиданное появление детей, которые, как правило, нетерпеливы, неосмотрительны, и довольно часто неправильно оценивают направление и скорость движения автомобиля.Участники акции обратились к взрослым и юным пешеходам, которым напомнили о необходимости правильно осуществлять переход дороги, убедиться в безопасности движения перед выходом на проезжую часть.Всем участникам дорожного движения организаторы акции вручили подготовленные школьниками письма и рисунки с пожеланиями безопасных дорог. Детям-пешеходам вручили памятки о правилах движения для пешеходов и световозвращающие элементы.