В Москве произошло курьёзное происшествие. Жительница столицы покусала патрульного полицейского. Инцидент произошёл на Ленинградском шоссе. Сотрудники ППС остановили автомобиль, ..

В Москве произошло курьёзное происшествие. Жительница столицы покусала патрульного полицейского.Инцидент произошёл на Ленинградском шоссе. Сотрудники ППС остановили автомобиль, водительница которого совершила административное правонарушение. Когда её повели в служебную машину, женщина оказала сопротивление: она укусила одного из полицейских за руку, а со второго сорвала погон. Нарушительницу задержали, сообщает "".