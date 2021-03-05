К ликвидации происшествия привлекалось 2 единицы техники и 11 человек личного состава.

Вечером 4 марта в Муроме загорелся четырёхквартирный жилой дом на улице Крылова.По прибытии пожарных наблюдался густой черный дым. Спасатели не дали огню распространиться на весь дом и потушили пламя на площади 10 квадратных метров.По информации пресс-службы МЧС, повреждена внутренняя отделка и имущество квартиры. Погибших и пострадавших нет, эвакуировано 10 человек.К ликвидации происшествия привлекалось 2 единицы техники и 11 человек личного состава.