На улице Крылова в Муроме загорелся 4-х квартирный жилой дом. Это случилось вечером 4 марта. На место выехали пожарные подразделения. Из дома валил густой черный дым. Пожарные не дали

На улице Крылова в Муроме загорелся 4-х квартирный жилой дом. Это случилось вечером 4 марта. На место выехали пожарные подразделения. Из дома валил густой черный дым. Пожарные не дали распространиться огню на весь дом и потушили возгорание на 10 квадратных метров. Пострадала внутренняя отделка и имущество одной из квартир. В ходе тушения спасатели вывели на