Сотрудники ГИБДД останавливали машины, за рулем которых находились прекрасные дамы, отнюдь не для проверки, а для поздравления с праздником...

В канун Международного женского дня на территории Южного округа столицы инспекторы ОБ ДПС ГИБДД УВД по ЮАО ГУ МВД России по г. Москве совместно с председателем Общественного совета при УВД по ЮАО Харисом Ильясовым поздравили женщин-водителей с праздником.В мероприятии приняли участие: врио командира ОБ ДПС ГИБДД УВД по ЮАО ГУ МВД России по г. Москве капитан полиции Андрей Демьянов, врио заместителя командира ОБ ДПС ГИБДД УВД по ЮАО капитан полиции Андрей Кязимов и заслуженный артист РФ Алексей Маклаков.Сотрудники ГИБДД останавливали машины, за рулем которых находились прекрасные дамы, отнюдь не для проверки, а для поздравления с праздником и пожелания участницам дорожного движения весеннего настроения, радости, улыбок и безопасных дорог.Женщины-водители признались, что сегодняшнее морозное утро, начавшееся с такого необычного поздравления, стало для них вдруг ярким и солнечным и останется в их памяти надолго. Ведь вместо строгого сотрудника ГИБДД, проверки документов и разъяснения нарушенных автоледи ПДД, их встречали улыбающиеся полицейские с цветами и добрыми напутствиями, а сотрудники ГИБДД как настоящие мужчины были очень рады сделать прекрасную половину человечества хоть немного, но счастливей!Пресс-служба УВД по ЮАО(495) 734-61-22