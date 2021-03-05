Депутат Верховной рады Илья Кива раскритиковал кампанию по вакцинации украинцев от коронавирусной инфекции. Вину за плохую ситуацию с COVID-19 он возложил на президента Владимира Зеленского и его команду.

Депутат Верховной рады Илья Кива раскритиковал кампанию по вакцинации украинцев от коронавирусной инфекции. Вину за плохую ситуацию с COVID-19 он возложил на президента Владимира Зеленского и его команду.Депутат назвал провальной политику, которую проводят власти Украины для защиты граждан от COVID-19. По его словам, меры, принятые Владимиром Зеленским, привели к третьей волне коронавируса.Руководство страны будет вынуждено в скором времени ввести новый локдаун. Кива уверен: ограничения нанесут сокрушительный удар по среднему и малому бизнесу. "Готовимся к голоду!", – написал депутат на своей странице в "Фейсбук".4 марта премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил о начале новой волны COVID-19 в стране. Красный уровень опасности был объявлен в Житомирской, Ивано-Франковской и Черновицкой областях. Также напряженная ситуация наблюдается в Тернопольской, Закарпатской и Винницкой областях.Общее количество украинцев, заразившихся коронавирусом, сегодня составляет 1,3 миллиона. За прошедшие сутки в стране выявили более 10 тысяч инфицированных. Полностью выздоровели и покинули больницы 1,1 миллиона граждан. Жертвами стали 26,7 тысячи человек.Ранее депутат Рады Алексей Гончаренко осудил за покупку "индийской копии" вакцины AstraZeneca, эффективность которой вызывает много вопросов. Также политик сообщил, что темпы вакцинации украинцев очень низкие. Привить все население страны получится только через 100 лет, считает он.