В Тюмени мошенники обманом оформили кредиты на женщину-инвалида, которая жила в пластиковой будке. Они воспользовались тем, что несколько лет назад она потеряла паспорт. В результате ..

В Тюмени мошенники обманом оформили кредиты на женщину-инвалида, которая жила в пластиковой будке. Они воспользовались тем, что несколько лет назад она потеряла паспорт.В результате пострадавшая оказалась на грани выживания: полагавшиеся ей средства от государства уходили на погашение долга в 130 тысяч рублей. Прокурор Тюменской области организовал проверку по факту нарушения прав инвалида, возбуждено уголовное дело, сообщает