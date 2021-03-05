Сотрудники мужчины и представители Общественного совета при УВД по ЗАО встречали женщин в холле 1-го этажа Управления и вручали красивые букеты цветов...

В рамках проведения уже традиционной акции «8 Марта – В каждый Дом» руководители УВД по ЗАО поздравили женщин-ветеранов органов внутренних дел, жен сотрудников, находящихся в служебных командировках, многодетных семей сотрудников, вдов, матерей и дочерей сотрудников, погибших при выполнении служебных обязанностей. А в предпраздничное утро всех женщин, приходящих на службу и работу в УВД по Западному округу г. Москвы, ждал сюрприз.Сотрудники мужчины и представители Общественного совета при УВД по ЗАО встречали женщин в холле 1-го этажа Управления и вручали красивые букеты цветов. Приятный сюрприз не заставил долго ждать праздничное настроение. Уже непосредственно на рабочих местах руководители отметили работу женщин-полицейских благодарственными письмами и почетными грамотами.Руководство УВД по ЗАО поздравило всех женщин и обратило внимание на то, что сотрудницы полиции Западного округа обладают высокими профессиональными качествами, несут службу с ответственностью и самоотверженностью, при этом, не теряя своей чуткости и обаяния.Член Общественного совета при УВД по ЗАО Денис Саницкий от всех мужчин совета пожелал женщинам-полицейским крепкого здоровья, успехов, благополучия, не терять весеннего настроения и больше дарить окружающим теплых улыбок!Пресс-служба УВД по ЗАО(499) 233-91-93