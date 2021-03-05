Участницы дорожного движения, проезжающие по Свободному проспекту в ВАО получили от сотрудников ГИБДД букеты тюльпанов

В преддверии 8 Марта сотрудники ОБ ДПС ГИБДД УВД по ВАО ГУ МВД России по г. Москве присоединились к акции «8 Марта - В каждый Дом», в рамках которой они поздравили милых автоледи и подарили им цветы.Основная идея акции заключается в укреплении доверительных отношений между полицией и обществом, создании атмосферы взаимопонимания между сотрудниками и гражданами.Участницы дорожного движения, проезжающие по Свободному проспекту в ВАО получили от сотрудников ГИБДД букеты тюльпанов. Автоледи, смущенно улыбаясь, благодарили сотрудников за внимание и подаренное им хорошее настроение. Неожиданный сюрприз привел в восторг всех участниц акции. Представители Госавтоинспекции, вручая цветы для автоледи, напомнили участницам дорожного движения о важности соблюдения правил движения на дороге и аккуратного управления автомобилем.Пресс-служба УВД по ВАО(495) 965-29-73