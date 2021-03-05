Государственная программа льготной ипотеки поддержала девелоперов и помогла повысить доступность жилья, считает президент ГК КОРТРОС Вениамин Голубицкий. По его словам, эта мера вместе с эскроу-счетами укрепляет банковский и строительный сектора, а также помогает крупному, малому и среднему бизнесу.

Государственная программа льготной ипотеки поддержала девелоперов и помогла повысить доступность жилья, считает президент ГК "КОРТРОС" Вениамин Голубицкий. По его словам, эта мера вместе с эскроу-счетами укрепляет банковский и строительный сектора, а также помогает крупному, малому и среднему бизнесу.Голубицкий уверен: в отрыве от остальных реформ ипотеку рассматривать нельзя. "Например, все, что было связано с эскроу-счетами, это тоже должно накладываться на понимание того, как действует ипотечный механизм", – сказал он.По его словам, реформы обеспечили долговременную закредитованность строительных компаний, дали им уверенность в том, что они делают. Но кредит – это деньги банка, поэтому вместе с банковским необходимо укреплять девелоперский сектор, убежден Голубицкий.Президент ГК "КОРТРОС" указал на важность консолидации крупного, среднего и мелкого бизнеса. Ипотека и механизмы эскроу-счетов могли бы этому способствовать, считает девелопер.Голубицкий высоко оценил влияние льготной ипотеки на строителей. По его мнению, государственная поддержка взбодрила девелоперский рынок."Ипотека дала ему очень хороший шанс преодоления последствий пандемии и перспективы развития. То, что продлили льготную ипотеку – тоже замечательно. Правительство здесь действовало очень точно, очень четко и очень своевременно», – считает он.Кроме того, льготная ипотека позволяет улучшить доступность жилья, отметил Голубицкий. Он призвал к развитию линейки потребительского предложения в девелоперском сегменте и совершенствованию ипотеки относительно механизма ее предложения.Программа ипотеки с господдержкой запущена в апреле 2020 года и продлена до 1 июля 2021 года. Ставка составляет 6,5% годовых.Оформить кредит можно на покупку жилья в новостройке. Сумма – до 12 миллионов для Москвы, Подмосковья, Санкт-Петербурга и Ленобласти, для остальных регионов – до шести миллионов.Господдержка сделала недвижимость доступнее. Купить жилье благодаря льготной ипотеке смогли около 350 тысяч семей.