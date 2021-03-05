Сегодня день рождения нашего знаменитого земляка- поэта-песенника Алексея Фатьянова. Знаменитый поэт родился 5 марта 1919-ого года.

Сегодня день рождения нашего знаменитого земляка- поэта-песенника Алексея Фатьянова. Знаменитый поэт родился 5 марта 1919-ого года.И именно сегодня во Владимире начинается "Соловьиная весна Алексея Фатьянова". Литературно-музыкальную композицию под таким названием представят на сцене областного Дома работников искусств. Начало- в 18.00.В день рождения деда внучка Алексея Ивановича- Анна Фатьянова- Китина разместила в сети его рисунки. Их она нарисовал в молодости. Человек-легенда, тот, кто подарил стране десятки любимых песен, очень любил цифру 5. Однако, в метрической книге стоит другая дата рождения Фатьянова. Запись "5 марта" появилась в паспорте позже.Анна Фатьянова-Китина и ГТРК "Владимир" объявляют флэшмоб в честь Фатьянова. Под хэштегом #ФатьяновскаяВесна вы можете делиться в сети своими любимыми строками из наследия вязниковского соловья. Марафон открывают Анна Фатьянова и Максим Мокроусов, внук композитора Бориса Мокроусова.