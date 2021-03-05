Владимирский филиал ПАО «Т Плюс» разработал и провел ряд подготовительных мероприятий по обеспечению бесперебойной работы Владимирской ТЭЦ-2 и магистральных тепловых сетей в период весеннего подъема воды.

Владимирский филиал ПАО «Т Плюс» разработал и провел ряд подготовительных мероприятий по обеспечению бесперебойной работы Владимирской ТЭЦ-2 и магистральных тепловых сетей в период весеннего подъема воды.В целях контроля над ходом подготовки к паводку в феврале в энергокомпании создана специальная комиссия под руководством технического директора ТЭЦ-2 Романа Влащенко.Для согласования планов действия в случаях возникновения чрезвычайной ситуации и для круглосуточного мониторинга уровня воды в реках Клязьма и Рпень налажена система взаимодействия с органами ГО и ЧС города, гидрометеорологическими службами и постами наблюдения. Для оперативного устранения нештатных ситуаций на энергообъектах сформированы аварийные бригады, подготовлена дежурная автотракторная техника и сформирован необходимый запас материалов для проведения плановых и экстренных ремонтно-восстановительных работ. Оперативный персонал филиала прошел инструктаж и отработал действия по недопущению аварийных ситуаций.В целях противодействия негативному влиянию талых вод на безопасность работы источников тепловой энергии и объектов тепловых сетей энергетики с 1 марта проводят внеплановые проверки гидротехнических сооружений предприятия: градирен, подводящих каналов, дамб золоотвалов. Также усилен контроль над состоянием распределительных устройств, береговых насосных станций, теплотрасс и прочих коммуникаций.Также на период паводка дополнительно организовано круглосуточное дежурство бригад ЦРС и ответственных лиц.В период паводка особое внимание будет уделяться уровню воды в реке Клязьма в районе береговых насосных станций, а также уровню воды в реке Рпень на входе и выходе из дюкера ТЭЦ-2. К 15 марта будут закончены работы по очистке русла Рпени от деревьев и мусора после дюкера и трубы пропуска паводковых вод под дорогой.После прохождения весеннего паводка гидротехнические сооружения вновь будут обследованы, и, при необходимости, будут проведены ремонтно-восстановительные работы.