38-летний участник несанкционированного митинга признан виновным в применении насилия, опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей.

38-летний участник несанкционированного митинга признан виновным в применении насилия, опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей.Следствием и судом установлено, что около 14 часов 30 минут 23 января 2021 года обвиняемый, участвовавший в несанкционированном мероприятии на Театральной площади города Владимира, распылил газовый баллончик в лицо сотруднику регионального УМВД. При попытке скрыться с места происшествия мужчина был задержан. Вину в совершении преступления обвиняемый признал полностью, в содеянном раскаялся. сообщила пресс-служба Следственного комитета по Владимирской области..С учетом всех обстоятельств уголовного дела суд назначил мужчине наказание в виде 3 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима.