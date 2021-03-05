Полицейские пресекли незаконную продажу спиртосодержащей продукции на улице Лермонтова во Владимире.

Полицейские пресекли незаконную продажу спиртосодержащей продукции на улице Лермонтова во Владимире. Возбуждено уголовное дело.По информации пресс-службы регионального УМВД, в противоправной деятельности подозревается 45-летний местный житель. В прошлом году по сообщениям, поступающим от граждан, а также по информации, размещенной в СМИ, в отношении фигуранта неоднократно составлялись и передавались для принятия решения в суд протоколы об административном правонарушении. Согласно постановлению мирового судьи, в декабре прошлого года данный гражданин был подвергнут наказанию в виде штрафа в размере 60 тысяч рублей.Несмотря на это, участковыми уполномоченными владимирской полиции в ходе проведения оперативно-профилактических мероприятий был установлен повторный факт незаконной реализации алкоголя данным гражданином. Полицейскими, в ходе обыска в одной из квартир, расположенной на первом этаже многоквартирного лома на ул. Лермонтова, были изъяты 14 литров спиртосодержащей жидкости и денежные средства в размере 164 тысяч рублей.Санкции инкриминируемой фигуранту статьи 171.4 УК РФ предусматривают наказание в виде штрафа в размере до восьмидесяти тысяч рублей, либо исправительные работы на срок до одного года.