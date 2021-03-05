Вход бесплатный для всех.

Провожаем зиму на катке! "Ретрокаток" в парке имени Пушкина собирает любителей льда на завершение сезона - с сегодняшнего дня и до конца выходных. 5 марта каток будет работать с 4 до 10 вечера, 5 и 7 марта - с 10 до 16 и с 17 до 22. Вход бесплатный для всех. Кроме того, в свободном режиме теперь работает каток на стадионе "Лыбедь".