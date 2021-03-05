Что точно мы можем сказать, цены не останутся прежними в течение 21 года.

Насущный вопрос: изменятся ли цены на хлеб и хлебобулочные изделия в 2021 году? Отвечает - президент Российского союза пекарей, управляющий "Владимирским хлебокомбинатом" Алексей Лялин.- Что точно мы можем сказать, цены не останутся прежними в течение 21 года. Вы знаете, что принята Правительством РФ программа, которая выделяет 2 рубля на килограмм продукции. Это крайне мало. Это явно недостаточно, но это большой шаг вперед, потому что до этого никогда таких средств Правительство РФ не выделяло на поддержания хлебопекарной отрасли.Кроме того, впервые выделяет деньги на местные хлебопекарные производства и Владимирская область. Поступление средств планируется в конце марта. Однако, сколько выделит регион, сейчас сказать сложно. При этом цены стремительно растут как на сырьевую базу, особенно муку, так и на саму упаковку. Повысить необходимо и зарплаты работникам.- Достаточно ли это будет для того, чтобы компенсировать все сегодняшние росты расходов - это навряд ли. Мы знаем, что бензин сегодня подорожал, а в стоимости хлеба очень много составляющей транспортной. Я бы так сказал, что сегодня до последнего села, когда хлеб доезжает, то стоимость килограмма меньше, чем транспортных затрат и при всем при этом эти убытки никто не компенсирует никогда.Любовь Истратова