Однако они будут сопровождаться определёнными ограничениями.

4 марта во время брифинга по текущей эпидситуации директор департамента образования Ольга Беляева сообщила, что выпускные и последние звонки в 2021 году всё-таки состоятсяОднако они будут сопровождаться определёнными ограничениями.«Это не будут какие-то большие праздники. Мероприятия будут проводиться отдельными группами в конкретных коллективах», - уточнила она.По предварительной информации, во Владимире последний звонок прозвенит 21 мая, а выпускные вечера пройдут 29 июня.