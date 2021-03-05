Граждане старше 65 лет должны соблюдать самоизоляцию до 21 марта. Соответствующие изменения внесены в Указ “О введении режима повышенной готовности” Представителям старшего поколения

Граждане старше 65 лет должны соблюдать самоизоляцию до 21 марта. Соответствующие изменения внесены в Указ “О введении режима повышенной готовности” Представителям старшего поколения разрешается выгуливать животных не дальше 100 метров от дома, ходить в ближайший магазин или аптеку, а также обращаться за медицинской помощью в поликлинику. При этом от режима самоизоляции освобождаются пожилые, которые: –