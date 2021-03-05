По предварительным данным, во Владимире последние звонки прозвенят 21 мая, а выпускные вечера пройдут 29 июня.

На брифинге директор департамента образования Ольга Беляева на вопрос «Шить ли выпускные платья 11-классницам?», ответила «Конечно, шить!».Это может говорить о том, что последние звонки и выпускные балы в этом году состоятся. Но с ограничениями, отметила глава ведомства: «Это не будут какие-то большие праздники, мероприятия даже нельзя назвать массовыми, потому что они у нас запрещены. Все это будет отдельными группами в отдельных, конкретных коллективах».По предварительным данным, во Владимире последний звонок прозвенит 21 мая, а выпускные вечера пройдут 29 июня.