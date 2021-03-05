Водитель скорой помощи из Петушинского района совмещает работу и блогерство! Петр Пурахин снимает короткие видео для Тик-Ток прямо во время смены.

Водитель скорой помощи из Петушинского района совмещает работу и блогерство! Петр Пурахин снимает короткие видео для Тик-Ток прямо во время смены.Вирусное видео прямиком из машины скорой помощи. За один день больше двадцати тысяч просмотров. Все видео Петр Пурахин снимает от первого лица, поэтому зрители ощущают себя водителями скорой помощи. Медики, словно спецотряд, спешат с пациентом в больницу. Но на дороге встречается немало трудностей.Петр Пурахин, водитель скорой помощи:- В потоке, в этих пробках я заметил, что водители не очень хорошо уступают. Я поехал как все обычно ездят на скорой помощи по левой полосе, но уступают они плоховато. А как донести людям? Они же не все поймут. Попробую через Тик-Ток, вроде популярная социальная сеть. Я считаю, что человеческая жизнь на первом месте. И чем быстрее я доставлю человека до больницы, либо просто приеду на вызов, тем лучше.Снимать ролики про непростую работу Петр начал недавно. Начинающий тикторкер попал в рекомендации после видео с тяжелым пациентом. Своим подписчикам он рассказывает о том, как дорога каждая секунда в дороге. И что ради спасения жизни приходится маневрировать в пробках, рискуя попасть в ДТП. Все ролики, естественно, сопровождаются звуком сирены.Подписчики поддерживают Петра. В комментариях люди не только благодарят блогера, но и отмечают, что всегда стараются пропускать скорую помощь. А другим жителям советуют брать пример с водителей, которые не мешают проезду. Это уже маленькая победа, считает тиктокер.Петр Пурахин, водитель скорой помощи:- Не ради популярности. Я именно, одну тему продвигаю, как действовать людям в той или иной ситуации. Все-таки "коридор жизни" нужно делать, а не с левой стороны выпускать скорую помощь. Бывают такие моменты, что время идет на секунды, и нужно быстрее в больницу.В прямых эфирах и описании к своим роликам Петр благодарит владимирских водителей, которые пропускают его машину. На видео - это секунды. Но их хватает, чтобы спасти чью-то жизнь.Юлия Болдина, Семен Карпов. Вести-Владимир.