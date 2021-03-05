Несмотря на усилия врачей, не удалось спасти мужчину 65 лет с диагнозом COVID-19, сопровождавшимся тяжелыми хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой системы.

Как сообщает пресс-служба правительства Костромской области, за прошедшие сутки в регионе зарегистрирован 42 новых случая заражения Covid-19. Вылечились от недуга – 105 пациентов.Несмотря на усилия врачей, не удалось спасти мужчину 65 лет с диагнозом COVID-19, сопровождавшимся тяжелыми хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой системы.Согласно статистике, положительный тест на коронавирус пришёл 18 костромичам. Четыре жителя заболели в Кадые. По три – Макарьеве, Галичском и Октябрьском районах. По два инфицированных выявлено в Буе, Мантурово, Костромском и Антроповском районах. По одному – Красном-на-Волге, Шарье и Павино.С начала пандемии в Костромской области Covid-19 заболело 18605 человек. Врачам удалось поставить на ноги 16261 пациента. В стационарах лежит 375 жителей, из них 219 с диагнозом коронавирус. На дому лечится 1768 заболевших.