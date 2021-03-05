На территории Владимирской области за прошедшие сутки 5 марта лабораторно подтверждено 114 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.

На территории Владимирской области за прошедшие сутки 5 марта лабораторно подтверждено 114 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.37 сл. в г. Владимире, 15 сл. в Муромском, 14 сл. в Гусь-Хрустальном, 10 сл. в Кольчугинском, 6 сл. в Суздальском, 6 сл. в Александровском, 5 сл. в Меленковском, 5 сл. в Петушинском, 4 сл. в Ковровском, 3 сл. в Собинском, 2 сл. в Киржачском, 2 сл. в Судогодском, 2 сл. в Юрьев-Польском, 1 сл. в Камешковском, 1 сл. в Селивановском, 1 сл. в г. Радужный). Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 28 015 случаев заболевания (6293 сл. в г. Владимире, 3513 сл. в Гусь-Хрустальном, 3097 сл. о. Муром, 2008 сл. в Ковровском, 1731 сл. в Александровском, 1646 сл. в Петушинском, 1266 сл. в Юрьев-Польском, 1193 сл. в Вязниковском, 1127 сл. в Кольчугинском, 1010 сл. в Суздальском, 916 сл. в Собинском, 695 сл. в Гороховецком, 764 сл. в Меленковском, 745 сл. в Киржачском, 631 сл. в Камешковском, 608 сл. в Селивановском, 420 сл. в Судогодском, 352 сл. в г. Радужном).