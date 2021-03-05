Накануне в Петушинском районе с рабочим визитом побывали заместитель председателя Законодательного собрания области Вячеслав Картухин и депутат ЗС Павел Шатохин.

Накануне в Петушинском районе с рабочим визитом побывали заместитель председателя Законодательного собрания области Вячеслав Картухин и депутат ЗС Павел Шатохин.Программа дня была по-деловому содержательной. Первая остановка - в деревне Костино — участнице конкурса Самая красивая деревня Владимирской области. Представители Заксобрания пообщались с деревенским активом, а затем отправились в Петушки, где побывали на стройплощадке Центра спортивной борьбы. Объект возводится в рамках нацпроекта.Вячеслав Картухин, зампредседателя Законодательного собрания Владимирской области:- Для нас, депутатов Законодательного собрания, очень важно общение с населением, и мы периодически выезжаем в муниципальные образования. Сегодняшний визит показал, что Петушинский район динамично развивается. Очень приятно, что очень много проектов реализуется в рамках национальных приоритетных проектов.Так же депутаты и руководители района поздравили ветерана Великой Отечественной войны, почетного гражданина города Петушки - Анатолия Васильевича Гаврилова.А последним пунктом рабочей поездки стало участие в Совете муниципальных образований района. Ключевые вопросы - переселение жителей из аварийного и ветхого жилья и начало работы ФАПов в сельских населенных пунктах.Елена Володина, глава Петушинского района:- Каждый из присутствующих — главы муниципальных образований смогли задать интересующие вопросы по наболевшим темам. Мы сможем получать ответы и вырабатывать какие-то решения, которые будут наиболее приемлемы для нашего района.Все предложения будут направлены в Ассоциацию муниципальных образований области и департамент здравоохранения.Наталья Головешкина, при содействии пресс-службы администрации Петушинского района.