Одиозный российский политик вновь взялся за старое. На сей раз под его горячую руку попала Белоруссия.

Одиозный российский политик вновь взялся за старое. На сей раз под его "горячую руку" попала Белоруссия.Председатель ЛДПР Владимир Жириновский считает, что Белоруссию необходимо ликвидировать как государство. Об этом он рассказал в интервью белорусской оппозиционной журналистке Ольге КарачПо мнению Жириновского, Белоруссия должна войти в состав России шестью областями. Этот шаг решит все проблемы страны: позволит стимулировать развитие экономики, при этом белорусские язык и культура будут сохранены. Политик уверен, что в настоящее время Минск пытается "усидеть на двух стульях", что не может продолжаться долго.Лидер либерал-демократов также отметил, что Белоруссии не хватает сторонников интеграции с Россией, которые при этом выступали бы против действующей власти. Владимир Жириновский убеждён, что президент Белоруссии Александр Лукашенко устал и сам понимает, что вскоре будет вынужден покинуть пост.Политик считает, что единственная причина, по которой этого ещё не произошло – поддержка со стороны Москвы. Жириновский предположил, что в Кремле боятся повторения "украинского сценария" в Белоруссии, в результате которого у границ России появятся танки НАТО. С этой позиции Батька является меньшим из зол. Но по мнению лидера ЛДПР Москве нужно оказывать давление на режим Лукашенко, поскольку его отставки требует большая часть белорусского народа.