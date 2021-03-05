В Балашихе задержали 33-летнего местного жителя, которого заподозрили в незаконном обороте наркотических средств, передает . В его квартире полиция обнаружила целую нарколабораторию. Там ..

В Балашихе задержали 33-летнего местного жителя, которого заподозрили в незаконном обороте наркотических средств, передает "". В его квартире полиция обнаружила целую нарколабораторию. Там были обнаружены стеклянные колбы, электронные весы и другое оборудование, а также порядка 100 граммов наркотических веществ. Установлено, что мужчина производил амфетамин.