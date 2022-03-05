Врио губернатора Александр Авдеев посетил Камешковский район, чтобы ознакомиться с промышленным потенциалом, соцсферой и пообщаться с жителями.

Врио губернатора Александр Авдеев посетил Камешковский район, чтобы ознакомиться с промышленным потенциалом, соцсферой и пообщаться с жителями. Об этом рассказали в пресс-службе главы региона.Он побывал в недавно реконструированной средней школе №1, в которой учится 900 ребят. На ремонт учреждения потратили 315 млн рублей. Кроме «косметики», на пришкольной территории появились зоны отдыха для детей и спортивное сооружение. В школе откроется информационно-библиотечный центр, а также «Точка роста».Алекандр Авдеев также посетил спортшколу «Триумф», где около 300 детей занимаются шестью видами спорта. В прошлом году ей выделили свыше 380 тысяч рублей на закупку экипировки и инвентаря. В 2022 году субсидия составит почти 1,4 млн рублей. При региональной поддержке продолжается ремонт второго зала для занятий самбо. Его планируют завершить к 17 марта.В деревне Марьинка губернатор побывал на станции «Второво» компании АО «Транснефть Верхняя Волга». Она используется для перекачки нефти и дизельного топлива в порт Приморска для использования внутри страны и на экспорт.Во время встречи с горожанами Александр Александрович ответил на их вопрос об асфальтировании улицы Свердлова. Работы запланированы на 2022 год. Дорогу починят и установят светофор.