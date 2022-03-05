Всего на Всероссийский конкурс, который стартовал в октябре 2021 года, поступило 689 заявок. В...

Всего на Всероссийский конкурс, который стартовал в октябре 2021 года, поступило 689 заявок. В финал вышли практики, направленные на внедрение системы долговременного ухода, развитие «серебряного» волонтёрства, поддержку ветеранов труда - сообщает пресс-служба администрации Владимирской области.Практика «Бабушка на час», представленная на конкурс Владимирским комплексным центром социального обслуживания населения, вышла в финал и была рекомендована экспертами для тиражирования. Практика вошла в топ-50 по направлению «Активное долголетие».Социальная технология «Бабушка на час» соединяет потребность во внимании и поддержке детей из нуждающихся семей с желанием пожилых людей быть полезными, делиться накопленным жизненным опытом."Вопрос «С кем оставить ребёнка?» остро стоит перед многодетными и неполными семьями. Одним нужны мудрый совет и лишняя пара рук, вторым не хватает общения. И здесь на помощь приходят наши отзывчивые «серебряные волонтёры», – рассказывает и.о. директора Владимирского комплексного центра социального обслуживания населения Татьяна Семёнова.«Бабушки на час» помогают в кратковременном присмотре за детьми 1-2 раза в неделю, тем самым облегчая жизнь родителям. Оказание помощи семьям с детьми в рамках этой практики осуществляется на добровольных началах, бесплатно.В настоящее время практика активно набирает обороты. Сейчас в регионе работают 30 «бабушек на час», за которыми закреплены 38 семей (43 ребёнка). В дальнейшем планируется вовлекать в эту деятельность ещё больше «серебряных волонтёров».Фото: freepik"Вести-Владимир"