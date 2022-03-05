Житель Новосибирска рассказал о том, что на его участок повадился забегать пушистый зверек.

Житель Новосибирска рассказал о том, что на его участок повадился забегать пушистый зверек.Россиянин запечатлел один из набегов зайца на его дачу подНовосибирском. По словам владельца участка, животное приходит уже непервый год. Он рассказал, что зверек третий год прибегает к нему весной.Забавный инцидент снят в СНТ "Иней-1". Хозяин дачи поведал, что в прошлом году "косой" грыз не убранные с осени цветы, оставив следы своего пребывания.Новосибирец отметил, что в этом году зайцупроникнуть на его участок не удалось. Судя по всему, зверька на поход к человеку вынудил голод. "Подкормить бедняжку надо бы", "Так дали бы морковки лапульке, он же не от хорошей жизни пришел к человеку. Кушать хочет зверек", – высказались фолловеры в инстаграм-аккаунте издания НГС.