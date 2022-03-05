Бывший директор ГБУЗ ВО «Медицинский информационно-аналитический центр» Иван Сметанин признан...

Бывший директор ГБУЗ ВО «Медицинский информационно-аналитический центр» Иван Сметанин признан виновным в хищении бюджетных средств, сообщает пресс-служба следкома по Владимирской области.Мужчина признан виновным в совершении мошенничества и присвоения, совершенные с использованием своего служебного положения.Следствием и судом установлено, что обвиняемый введя в заблуждение директора учреждения получил разрешение на совмещение работы по должности аналитика в отделе обучения и развития персонала, установив себе соответствующую доплату. С октября 2019 года по июль 2020 года, фактически не выполняя трудовые обязанности по совместительству, чиновник получил необоснованную заработную плату в размере более 700 тысяч рублей.Кроме того, в периоды временного отсутствия директора ГБУЗ ВО «МИАЦ», обвиняемый, используя свое должностное положение, присвоил более 100 тысяч рублей.Вину в совершенных преступлениях чиновник признал полностью, в содеянном раскаялся. Ущерб возместил в полном объеме. Суд назначил обвиняемому наказание в виде 4 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года, а также на 3 года лишил права занимать должности, связанные с осуществлением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций в государственных учреждениях.Фото: https://stock.adobe.com/ru/