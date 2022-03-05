Врио губернатора Александр Авдеев подписал документ о назначении.

Виталий Родькин с 4 марта возглавил департамент юстиции Владимирской области. Врио губернатора Александр Авдеев подписал документ о назначении.Виталий Викторович родился в 1974 году в Сасово Рязанской области. Окончил Владимирской государственный педагогический институт и ВЮИ, повышал квалификацию в РАНХиГС. С 2015 года руководил отделом обеспечения деятельности мировых судей 33-го региона, с 2020 года трудился заместителем директора департамента юстиции.Напомним, что работу ведомства курирует врио первого заместителя губернатора Дмитрий Лызлов.