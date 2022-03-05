Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Владимирской области...

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Владимирской области возбуждено уголовное дело в отношении 58-летнего бывшего директора одной из автошкол города Александрова. Ее подозревают в незаконном получении денег за незаконные действия.Как сообщает пресс-служба Следкома, гендиректор автошколы, достоверно зная об отсутствии законных оснований, зачислила гражданина в группу подготовки трактористов со сроком обучения с 14 июля по 30 сентября 2021 года. По окончании курса ему было выдано свидетельство о прохождении обучения установленного образца.За незаконные действия подозреваемая через посредника получила от ученика коммерческий подкуп в размере 17 тысяч рублей.Кроме того, за аналогичные действия в июле 2021 года, мае и августе 2014 года женщина получила от трех обучающихся денежные средства в общей сумме 49 тысяч рублей.Вину в инкриминируемых деяниях подозреваемая признала.Расследование уголовного дела продолжается.Фото: https://stock.adobe.com/ru/