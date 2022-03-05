С 4 марта департамент юстиции Владимирской области возглавляет Виталий Родькин. Соответствующий...

С 4 марта департамент юстиции Владимирской области возглавляет Виталий Родькин. Соответствующий документ подписал врио губернатора Владимирской области Александр Авдеев, сообщает пресс-служба Администрации Владимирской области.Виталий Викторович Родькин родился в 1974 году в городе Сасово Рязанской области. Окончил Владимирской государственный педагогический институт и Владимирский юридический институт Минюста России, повышал квалификацию в Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ. С 2015 года возглавлял отдел обеспечения деятельности мировых судей Владимирской области, с 2020 года до назначения на новую должность работал заместителем директора Департамента юстиции.Деятельность Департамента юстиции курирует врио первого заместителя Губернатора Дмитрий Лызлов.Фото: https://avo.ru/