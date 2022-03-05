Футбольные команды тридцать третьего региона проведут тренировочные сборы в Кисловодске. Сегодня в...

Футбольные команды тридцать третьего региона проведут тренировочные сборы в Кисловодске.Сегодня в Ставропольский край отправились футболисты владимирского Торпедо. Там они проведут четыре товарищеских матча. Первым соперником черно-белых станет "Знамя труда" из Орехово-Зуево. Футбольный клуб "Муром" присоединится к владимирской команде восьмого марта. Причем в связи с ограничениями на авиаперелеты на юге России, добираться до Кисловодска футболисты будут на поезде."Вести-Владимир"