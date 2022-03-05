Вакцина "Спутник V" на 95-96% защищает от госпитализации, отметил директор центра им. Гамалеи.

Порядка 97% пациентов, которые находятся в больницах с коронавирусной инфекцией, не вакцинированы. Об этом ТАСС сообщил директор центра им. Гамалеи Александр Гинцбург."Госпитализированных (с коронавирусной инфекцией) 3-4%, соответственно, есть вакцинированных. 97% - это не вакцинированные", - сказал он.По данным Гинцбурга, вакцина "Спутник V" при вакцинации и ревакцинации "Спутником Лайт" на 95-96% защищает от госпитализации при заболевании коронавирусной инфекцией."Что нельзя сказать о вакцинах, сделанных на платформе информационных РНК, например, Pfizer и Moderna. Мы в первую очередь делали это исследование для "омикрона". Это большое исследование, которое мы сделали во взаимодействии с ведущими московскими клиниками", - добавил он, отметив, что в исследованиях принимали участие более тысячи человек.