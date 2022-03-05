Что такое красота и молодость? Ухоженная увлажненная кожа, красивая осанка и, конечно же, хорошее...

Что такое красота и молодость? Ухоженная увлажненная кожа, красивая осанка и, конечно же, хорошее настроение. А всё это зависит от многих факторов. Как поддерживать свои природные данные без пластических операций? Специалисты советуют научиться самомассажу или фейсбилдингу. КАК работает эта методика? - преображаемся с Любовью Клюквиной.Как выглядеть в 50 сочной ягодкой и не тратить при этом слишком много времени и денег на процедуры и "баночки"? Эксперт по красоте Алла Абатурина посвятила этому вопросу много лет. Говорит, все, что нам понадобится - это руки. 5-10 минут ежедневного самомассажа или фейсбилдинга помогут справиться с отечностью, "поникшими" мышцами без уколов и операций. Чтобы не навредить, запомните простое правило.Алла Абатурина, эксперт по красоте и косметике: «Массажные линии у нас очень просто запомнить. Ото лба идут к ушам, под глазами к носу, остальное всё вверх. Запомните, что все вверх. Что касается второго подбородка, то первое - мы должны проработать свои плечики, то есть, мы их должны расправить. Когда мы их расправим, второй подбородок сам куда-то улетучивается. Ну и самое простое упражнение - это я люблю себя вот так вот похлопать».Предварительно очищаем лицо по тем же массажным линиям. Средство выбираем по типу кожи. Для лучшего скольжения наносим на лицо жирный крем. В дальнейшем его удаляем.Следующее упражнение поможет избавиться от бульдожьих щечек или брылей, как ещё называют эту проблемную зону. Кстати, для её проработки давно изобрели удобный массажер.Когда вы только открыли свои глазки, вы можете заниматься вот этой зоной. Два пальчика ставим вот сюда и начинаем сжимать. Так 30 раз. Следующее упражнение очень смешное и не у всех девушек оно получается. Нужно подвигать носом.Работают и мышцы носа, и "носогубка". При ежедневном повторении Алла обещает более изящный, "греческий" носик. А старт хорошему настроению даем простым тренингом "широкая улыбка".Алла Абатурина, эксперт по красоте и косметике: «Мне очень нравится упражнение "дождик", я его так называю. Оно понятно всем девушкам. Такое чувство, что дождик стучит по крыше и вот такими движениями можно немножко себя начать будить».Разберемся, откуда вообще берутся эти надоедливые морщины? К образованию обвислостей и складок на коже приводят мимика, гравитация, внутренние процессы и неравномерное сокращение мышц.Фибробласты в глубоких слоях кожи подтягивают за собой коллагеновые и эластиновые волокна. Со временем зона активной мимики перестает "разглаживаться". Образуется морщина. Ситуацию усугубляет солнце.Алла Абатурина, эксперт по красоте и косметике: «Из Петербурга ученые стали изучать лицо. Они пришли к выводу, что какие-то мышцы на лице работают, задействованы постоянно, а какие-то не работают вообще. И поэтому они сделали вывод о том, что, если бы человек в течение жизни так не пользовался своими мышцами, как мы не пользуемся на лице, то к 30 годам он просто не смог бы встать с постели. В идеале, конечно, спать на спине и без подушки. И на солнце обязательно носить очки, чтобы не щуриться. Кто уже с эти столкнулся, тогда нужно лейкопластырь себе на лоб немножко наклеить, чтобы чувствовать, в какой момент у вас идет напряжение».Самомассаж подходит для всех, у профессионала же выбор техники зависит от возраста. Косметический - до 25-ти лет, дальше - скульптурный и самый эффективный - буккальный, делается через рот. Массажист лица и тела Ольга Бафанова уверяет, работая с лицом можно помочь даже ногам.Ольга Бафанова, массажист лица и тела: «Если у вас рабочее место перед компьютером, оно должно быть правильно организовано. Т.е. вы должны сидеть прямо, компьютер должен быть прямо. Голова не должна быть опущена или задрана, потому что опять же забиваются все мышцы. Вроде бы делали лицо, а отеки уходят с ног, потому что лимфатическая система перезапускается и начинает работать. Ну и, конечно же, улучшается цвет лица, улучшается трофика тканей. Начинают просто гореть глаза».На лице всегда отражаются зажимы в шее и спине, - рассказывает массажист. А ведь осанка - ключ к молодости, отсутствие второго подбородка и живота. Помимо массажа для спины Ольга советует йогу и делится простым и действенным лайфхаком для работы с синдромом менеджера.Ольга Бафанова, массажист лица и тела: «Нужно сесть, ножку положить на колено, расслабиться и ручками опереться на ножку и вот так вот посидеть. В этот момент вы почувствуете растяжение, может даже болезненное, но приятное в области ягодиц и немножко посидеть, минут 15, и поменять ногу. Обычно наступает облегчение».Быть прекрасными внутри и снаружи вам желают Любовь Клюквина, Семен Карпов, Егор Герасимов и Вести-Владимир.