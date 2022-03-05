Ритейлер Metro и производитель продуктов питания Danone опровергли сообщения об уходе с российского рынка. Компании продолжают работать в нашей стране в штатном режиме.

Ритейлер Metro и производитель продуктов питания Danone опровергли сообщения об уходе с российского рынка. Компании продолжают работать в нашей стране в штатном режиме."Metro не планирует прекращать свою деятельность в России. В последнее время компания показывает стабильный рост", – "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу ритейлера.Российское подразделение Metro работает в штатном режиме. В компании заявили о стабильных поставках. "Нехватки продуктов не предвидим", – подчеркнули в пресс-службе.Там отметили, что в компании сформирован достаточный запас стока и ресурсов, цепочки поставок отлажены. Metro продолжит вести бизнес в России и поддерживать клиентов, заявили в компании.Информацию об уходе с российского рынка и производитель продуктов питания Danone."Останавливать нашу деятельность в России и уходить с рынка мы не планируем. На данный момент ключевые системы, инфраструктура и логистика компании в России работают в штатном режиме", – цитирует агентство городских новостей "Москва" директора по корпоративным отношениям в регионе Запад компании Danone в России Евгению Фалькову.Напомним, что 1 марта Федеральная антимонопольная служба (ФАС) сообщила о договоренности с продуктовыми ритейлерами об ограничении цен. Наценки на ряд позицией не будут превышать 5% в молочной продукции, сахаре, хлебе и хлебобулочных изделиях, а также овощах из борщевого набора.