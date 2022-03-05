Министерство внутренних дел России прокомментировало призывы к проведению несанкционированных митингов 6 марта. В ведомстве предупредили об ответственности за попытки проведения несогласованных акций.

Министерство внутренних дел России прокомментировало призывы к проведению несанкционированных митингов 6 марта. В ведомстве предупредили об ответственности за попытки проведения несогласованных акций.Призывы к митингам начали распространяться в Сети после начала российской спецоперации на Украине.В МВД предупредили, что все попытки проведения несогласованных акций будут незамедлительно пресечены. Организаторов и участников подобных мероприятий привлекут к ответственности."Лица, допустившие провокационные выпады или агрессивные действия по отношению к сотрудникам правоохранительных органов, будут незамедлительно задержаны и понесут наказание, предусмотренное законом", – отметили в ведомстве.МВД призвало граждан не реагировать на провокационные заявления организаторов несогласованных акций и воздержаться от посещения районов, заявленных как места проведения незаконных митингов.Также ведомство призвало граждан предостеречь своих родственников, знакомых и несовершеннолетних детей от необдуманных поступков.Президент России Владимир Путин об усилении ответственности за распространение фейков о вооруженных силах России. Максимальное наказание составит 15 лет лишения свободы. Также усиливается ответственность за призывы к участию в несанкционированных митингах.