Перебои в поставках лекарственных препаратов для Владимирских льготников – проблема не первого года. Государство в лице департамента здравоохранения обязалось помогать тяжело-больным

Перебои в поставках лекарственных препаратов для Владимирских льготников – проблема не первого года. Государство в лице департамента здравоохранения обязалось помогать тяжело-больным детям и бесплатно предоставлять дорогостоящие препараты. Но, в аптеках на протяжении прошлого года их периодически не хватало. Елена Донцул, мама тяжелобольной девочки Каждый день у многих из них может быть последним. Три недели –