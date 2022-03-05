Как сообщает пресс-служба Администрации Владимирской области, эти средства предусмотрены в целевой...

Как сообщает пресс-служба Администрации Владимирской области, эти средства предусмотрены в целевой подпрограмме «Обеспечение пожарной безопасности» государственной программы «Социальная поддержка отдельных категорий граждан во Владимирской области». Их планируется направить на поддержание комплексной пожарной безопасности государственных учреждений с круглосуточным пребыванием людей − домов- интернатов для престарелых, психоневрологических интернатов, социально-реабилитационных центров для несовершеннолетних. В системе социального обслуживания региона действуют 40 таких учреждений.В 2022 году запланированы:ремонт и обслуживание систем автоматической пожарной сигнализации, систем оповещения людей при пожаре, средств связи в 24 учреждениях;лабораторные замеры и обследования (сопротивления изоляции электропроводки, электротехнического оборудования, расчёты пожарных рисков) – в 22;приобретение пожарно-технического оборудования, средств защиты органов дыхания – в 14;огнезащитная обработка деревянных конструкций – в 9;ремонт путей эвакуации – в 8;обучение персонала по программам пожарно-технического минимума – в 7;иные профилактические мероприятия по требованиям органов пожнадзора – в 10.Выполнение всех мероприятий программы позволит поддерживать необходимый уровень пожарной безопасности в учреждениях, где проживают почти 4 тыс. граждан пожилого возраста, инвалидов и детей.Фото: