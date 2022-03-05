Среди контрафактных товаров: яблоки, орехи макадамия, пекинская капуста и томаты.

Владимирские таможенники выявили 161 килограмм запрещённых к ввозу фруктов, овощей и орехов. Об этом рассказала пресс-секретарь ведомства Наталья Одинцова.Продукты обнаружили в ходе проверки одного из владимирских рынков. Среди контрафактных товаров: яблоки, орехи макадамия, пекинская капуста и томаты. Все они были без маркировки, подтверждающей страну происхождения.«Владелец торговой точки не предоставил документы на продукцию. При этом часть еды являлась «санкционной». На коробках с орехами отсутствовала этикетка, но логотип производителя указывал на страну происхождения - Франция, из которой запрещён ввоз отдельных позиций», - уточнил начальник отделения контроля за ввозом и оборотом товаров Владимирской таможни Сергей Хлебцов.Санкционный провиант изъяли и передали специалистам Россельхознадзора.