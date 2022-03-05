Президент России Владимир Путин подписал указ об усилении ответственности за распространение фейков о вооруженных силах России. Максимальное наказание составит 15 лет лишения свободы. Также усиливается ответственность за призывы к участию в несанкционированных митингах.

Президент России Владимир Путин подписал указ об усилении ответственности за распространение фейков о вооруженных силах России. Максимальное наказание составит 15 лет лишения свободы. Также усиливается ответственность за призывы к участию в несанкционированных митингах.За распространение ложной информации будет грозить штраф от 700 тысяч до 1,5 миллиона рублей. Также виновному могут грозить принудительные работы на срок до трех лет или заключение до трех лет.Если нарушение совершено с использованием служебного положения, по мотивам ненависти или вражды, то срок заключения может увеличиться до 10 лет. При тяжких последствиях нарушения виновному грозит лишение свободы на срок от 10 до 15 лет.Штрафом от 300 тысяч до миллиона рублей или лишением свободы на срок до пяти лет будут наказываться публичные действия по дискредитации использования российской армии для защиты интересов страны и ее граждан, а также публичные призывы к воспрепятствованию использования армии в этих целях, которые повлекли смерть по неосторожности, причинение вреда здоровью граждан, имуществу, массовые беспорядки, нарушения общественной безопасности и прочее.За распространение фейков о российской армии и публичные призывы к неиспользованию Вооруженных сил виновных граждан накажут штрафами в 30-50 тысяч рублей. Должностным лицам грозит штраф в 100-200 тысяч рублей, а юридическим лицам – до 500 тысяч.Если правонарушение сопровождалось призывами к проведению незаконных акций, то гражданину грозит штраф до 100 тысяч рублей, юридическим лицам – до миллиона.За призывы к введению санкций против России размер административных штрафов составит до 50 тысяч рублей для физических лиц и до 500 тысяч для юридических.