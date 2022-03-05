По вопросам состояния автомагистралей владимирцы могут обращаться в диспетчерскую ГБУ «Владупрадор»: 8 (4922) 32-36-75.

Во Владимирской области дорожники ведут круглосуточный мониторинг отвода воды с дорог. Об этом рассказали в департаменте транспорта и дорожного хозяйства.Контролируются участки, которые могут оказаться в зоне подтопления в случае выхода Клязьмы, Киржача и Оки из берегов. Наблюдение осуществляют и подрядчики, отвечающие за содержание трасс. Проверяется уровень воды на мостах и водопропускных трубах. При необходимости расчищаются сами коммуникации и русла рек.При подтоплении устанавливаются временные дорожные знаки и информационные щиты, сигнальные вехи. Увеличивается высота насыпи. Организуются временные объезды.По вопросам состояния автомагистралей владимирцы могут обращаться в диспетчерскую ГБУ «Владупрадор»: 8 (4922) 32-36-75.