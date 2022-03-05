Благотворительный проект ЗаСпасибо по итогам шестого сезона провел воду в приют для животных “Дорога Добра”. ЗаСпасибо существует уже около двух лет, за это время было отснято 24

Благотворительный проект ЗаСпасибо по итогам шестого сезона провел воду в приют для животных “Дорога Добра”. ЗаСпасибо существует уже около двух лет, за это время было отснято 24 выпуска, где Владимирцы, шутя и играя, делают добрые дела. Суть ЗаСпасибо заключается в том, что в рамках одного выпуска два участника соревнуются друг с другом в необычных испытаниях,