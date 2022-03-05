От 33-его региона- жителям Донбасса. В Белгородскую область сегодня отправлен гуманитарный груз....

От 33-его региона- жителям Донбасса. В Белгородскую область сегодня отправлен гуманитарный груз. Проводил машину и поблагодарил за отклик всех жителей региона глава Владимирской области Александр Авдеев. Груз предназначен для беженцев из ДНР и ЛНР. Слово- Марии Платанюк.Помощь Донбассу от Владимирской области. С этими важными словами на борту Дмитрию предстоит проехать почти 900 километров. Путь лежит в Белгородскую область. Дмитрий за баранкой- больше 20 лет. Об этом рейсе говорит не только как водитель. Гражданин.Дмитрий Гулякин, водитель: «Помогать людям надо. Тем более, попали в такую сложную ситуацию. Груз ответственный. Хотя у нас все грузы ответственные. Все надо довезти».На склад на отправку гуманитарного груза приехал глава Владимирской области Александр Авдеев, секретарь регионального отделения "Единой России". Сбор гуманитарной помощи партия объявила сразу после начала вынужденной эвакуации жителей ДНР и ЛНР. Александр Авдеев пообщался с волонтёрами. К дате отправки они рассортировали коробки и заполнили фуру.- Это наш менталитет, русский. Помогать всем кому нужна помощь-Так всё нормально?-Да. Спасибо вам огромное."Своих не бросаем". Везут продуктовые наборы, сухие пайки, одежду, предметы гигиены, детские смеси, бытовую химию, школьные принадлежности. В общей сложности- 6 тонн гуманитарного груза. Глава региона уверен: сегодня как никогда важна сила единения. В области открыт и специальный счёт для помощи дончанам. Средства на него внёс и Александр Авдеев.Александр Авдеев, врио губернатора Владимирской области, секретарь регионального отделения партии "Единая Россия": «Чем более сплоченные мы в поддержке решения, принятого Президентом, чем более сплочённо мы выражаем свою позицию. Тем сложнее нашим западным в кавычках "друзьям" расшатать нашу веру в справедливость, веру в правду. Тем больше будет уверенность в нашем будущем. И те, кто нуждается сейчас в нашей помощи, жители Донбасса, тем более надёжно они себя будут ощущать, что их Россия не бросает».В России сейчас- почти 150 тысяч жителей Донбасса. Только в Белгородской области- 1700. Половина - дети. Груз - до востребования.Мария Платанюк, специальный корреспондент: «К сбору гуманитарной помощи для эвакуированных жителей Донбасса подключилась вся Владимирская область. И взрослые, и дети. Сотни коробок собрали детские сады и школы. Здесь канцелярские товары, детские рисунки, игрушки и есть даже послания для донбасских сверстников. Вот, к примеру, одна из открыток. "Дорогой друг! Меня зовут Наташа. Мне 7 лет. Знай, что вокруг тебя много друзей».Точками сбора стали центры соцзащиты, местные отделения и приёмные партии. Подключились общественные организации. Фонд "Близкие люди", "Молодая гвардия", "Волонтёры Победы", "Волонтёры- медики", Общероссийский Народный фронт.Виктория Дерипаско, глава регионального исполкома ОНФ во Владимирской области: «За каких-то несколько дней собрали несметное количество помощи. Но она ещё утроилась той любовью и тем добрым посылом, с которым мы это собирали».Дмитрий Рожков, заместитель председателя Законодательного Собрания Владимирской области, член регионального политсовета "Единой России": «Горжусь тем, что мне было доверено сопровождать этот гуманитарный груз в Белгородскую область. В Шебекинский район, на границу с Украиной. Огромное спасибо всем тем, кто нам помогает».Перед отправкой глава региона Александр Авдеев ещё раз благодарит волонтёров и желает удачи водителям.-Хорошей дороги!-Мы с этим парнем уже выполняли задачи.-Будьте аккуратны.Груз- не последний. Новая партия помощи Донбассу уже собирается.Мария Платанюк, Егор Герасимов "Вести-Владимир"