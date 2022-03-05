Спецоперация на Украине продолжается. Одним из важных событий к 5 марта можно назвать провал провокации украинских диверсантов в районе атомной электростанции.

Спецоперация на Украине продолжается. Одним из важных событий к 5 марта можно назвать провал провокации украинских диверсантов в районе атомной электростанции.В ночь на 4 марта на ЗАЭС было совершено нападение. Возник пожар во вспомогательном здании. Его удалось потушить российским подразделениям. К счастью, ни один из шести реакторов и хранилище отходов не пострадали. Президент Украины Владимир Зеленский ночью звонил лидерам ядерных держав со словами о том, что в Запорожье грядет атомная катастрофа, но провокация провалилась.Также одним из важных событий предыдущих дней стало то, что Совфед одобрил закон об уголовной ответственности за распространение ложной информации о вооруженных силах под видом достоверных сообщений, а также за их дискредитацию.По имеющейся информации, немецкие правые экстремисты собираются принять участие в спецоперации на Украине. Об этом заявил на брифинге в Берлине представитель МВД Германии.К 5 марта Киев потерял способность управлять администрациями областей и районов Украины. Об этом высказался начальник Национального центра управления обороной России Михаил Мизинцев. Также к 5 марта командно-наблюдательный пункт нацбатальона "Айдар" в ДНР подавлен ударным беспилотником "Иноходец" ВКС России.